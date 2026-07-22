بدء تسليم كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية.. تعرف على الشروط والمزايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 10:21 صباحاً -

بدأت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء استقبال كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، بعد استيفاء بياناتها، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، ضمن إجراءات قبول دفعة جديدة من الطلاب والطالبات للعام الدراسي 2026-2027.

وأعلنت الوزارة استمرار سحب كراسات التقديم حتى يوم 27 أغسطس المقبل من مستشفيات هيئة الشرطة في مدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط، على أن يستمر تسليم الكراسات المستوفاة حتى الأول من سبتمبر المقبل.

شروط القبول

حددت وزارة الداخلية عددا من الشروط الأساسية للالتحاق، أبرزها الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم أو علمي رياضة) أو الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) للعام الحالي أو أي عام سابق، بحد أدنى 60% للمجموع الكلي، وألا يقل مجموع درجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

كما يقبل الحاصلون على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي) للالتحاق بشعبتي الطوارئ والتمريض العام، بينما تخصص شعبة التسجيل الطبي والإحصاء للحاصلين على الثانوية العامة (علمي رياضة) أو ما يعادلها، إضافة إلى خريجي المدارس الثانوية التجارية الحاصلين على مجموع لا يقل عن 95%.

ضوابط السن

واشترطت الوزارة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وألا يزيد على 25 عاما في الأول من أكتوبر 2026.

نظام الدراسة

تبدأ الدراسة بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر بنظام الإقامة الداخلية داخل معهد معاوني الأمن، ثم تستكمل الدراسة بنظام التردد اليومي، مع الالتزام بالقواعد الانضباطية والزي الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن المعاهد الفنية الصحية الشرطية تطبق المناهج الدراسية المعتمدة بالمعاهد المناظرة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تأهيل الطلاب علميا وعمليا.

مزايا الدراسة

ويحصل الطلاب المقبولون على مكافأة مالية شهرية طوال فترة الدراسة، إلى جانب الاستفادة من جميع المزايا والخدمات المقررة لأفراد هيئة الشرطة بعد التخرج، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.