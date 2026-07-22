أسامة الدليل: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الجمهورية الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 12:57 صباحاً - أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن ثورة 23 يوليو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، بعدما أسست الجمهورية الأولى وأنهت عصورًا طويلة من الحكم الملكي، مشيرًا إلى أن الثورة لم تكن مجرد تغيير في نظام الحكم، بل مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء الدولة المصرية الحديثة.

23 يوليو مشروع للمستقبل وليس مجرد ذكرى تاريخية

وأوضح أسامة الدليل، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن ثورة 23 يوليو تعد مشروعًا للمستقبل، لافتًا إلى أن مصر عاشت آلاف السنين في ظل أنظمة ملكية، بينما جاءت الثورة لتؤسس أول نظام جمهوري بقيادة وطنية مصرية، وترسخ مفاهيم الاستقلال والسيادة الوطنية.

الجيش المصري قاد مشروع بناء الدولة الحديثة

وأشار إلى أن الجيش المصري كان صاحب الرؤية المتقدمة في تلك المرحلة، مؤكدًا أن الشعب المصري اصطف خلف جيشه باعتباره المؤسسة الوطنية التي قادت مشروع بناء الدولة، مضيفًا أن ثورة يوليو مثلت فرصة لإحياء الدور التاريخي للقوات المسلحة في إقامة الدولة والمجتمع، وليس فقط الدفاع عنهما.

قناة السويس والسد العالي أبرز مكتسبات الثورة

وأضاف أن من أبرز إنجازات الجمهورية الأولى استعادة قناة السويس، وتنفيذ مشروع السد العالي الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أعظم مشروع هندسي وتنموي في القرن العشرين، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية غيرت خريطة التنمية في مصر وأسهمت في تعزيز استقلال القرار الوطني.

الدولة المصرية تمتلك خصوصية تاريخية

وأكد الكاتب الصحفي أن التجربة المصرية تمتلك خصوصية تاريخية تختلف عن غيرها، موضحًا أن الجيش المصري لعب عبر التاريخ دورًا رئيسيًا في تأسيس الدولة وبناء المجتمع، وهو ما جعل ثورة 23 يوليو محطة مفصلية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة.