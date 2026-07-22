وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 12:05 صباحاً - التقى بد. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم ٢١ يوليو، في ابو ظبي خلال توقفه في دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقه إلى جمهورية الفلبين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان.

أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من تطور وزخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تعكسه الشراكة الاستراتيجية من خصوصية، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما جدد الوزيران إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادتها وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والتوقف الفوري عن أية ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد بالمنطقة أو تهديد أمن الدول العربية.

في ذات السياق، توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، ورفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الملاحة ومستجدات الأوضاع في السودان وتطورات القضية الفلسطينية وفي سوريا ولبنان، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.