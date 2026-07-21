وزير الخارجية يتوجه إلى مانيلا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة الآسيان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 06:05 مساءً - توجه وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، اليوم الثلاثاء، إلى مانيلا، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون مع دول الآسيان

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية، خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية، ولقاءات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري للمنظمة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الفلبين

كما يلتقي وزير الخارجية ممثلي عدد من كبرى الشركات الفلبينية ورجال الأعمال، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والفلبين، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المختلفة.