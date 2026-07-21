صندوق تكريم الشهداء يقرر صرف المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية (مصر معاكم) للقصر من أبناء شهداء الوطن والمصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 05:13 مساءً - في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (مصر معاكم) لرعاية القصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين وحرصاً من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم علي تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ، والتي تم تنفيذها إعتباراً من شهر يناير 2026 علي أن يتم صرف المبلغ المستحق علي مرحلتين سنوياً ، المرحلة الاولي لكل من أتم 21 عام حتي 30 يونيو يصرف له في الإسبوع الأول من شهر يوليو والمرحلة الثانية كل من أتم 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من شهر يناير.

تم بدأ صرف المرحلة الأولي من المبادرة للمستحقين القصر والذين أتموا (21 عام) حتي 30 يونيو 2026 بإجمالي مبلغ (11.381.854جنيه) وتم الصرف للمستحقين بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الدفاع – الداخلية – التضامن الإجتماعي).

يأتي ذلك تجسيداً لحرص الدولة وإهتمامها علي توفير مظلة من الدعم لأبناء الشهداء تقديراً وتكريماً لأبائهم الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم حفاظاً علي أمن وإستقرار الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم .