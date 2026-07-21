وزير الأوقاف يكرم خريجي منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:21 مساءً -

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، احتفالية لتكريم خريجي منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من الطلاب الوافدين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة.

وحضر الحفل الدكتور عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور جلال غانم - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللواء ماهر إمام - المدير الإداري لمسجد مصر، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمجلس.

واستهلت الاحتفالية بكلمة ترحيب بالحضور والخريجين، حملت في معانيها حفاوة مصر بأبنائها من الطلاب الوافدين الذين نهلوا من معين الأزهر الشريف، أعقبها تلاوة قرآنية للطالب عبد الرحمن موسى النيجيري، نائب رئيس طلاب إفريقيا في مصر، وأحد خريجي منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أعقبها كلمة للدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، استعرض خلالها جهود المجلس في رعاية الطلاب الوافدين وبرامج المنحة العلمية والدعوية.