تحويلات مرورية بمحور التسعين الشمالي لمدة (10) أيام بسبب أعمال إصلاح هبوط أرضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 03:29 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية بمحور التسعين الشمالي في اتجاه طريق السويس، تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح هبوط أرضي بمنتصف نهر الطريق باستخدام الحفر المكشوف.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي للوصلة المشار إليها اعتبارًا من الساعة (12:05) صباح يوم الثلاثاء الموافق (21/7/2026)، ولمدة (10) أيام متواصلة ليلًا ونهارًا.

وسيتم تحويل حركة المركبات المتجهة إلى طريق السويس لتسلك يمينًا طريق الخدمة بمحور التسعين الشمالي، بدءًا من بعد محطة وقود وطنية بنحو (1000) متر تقريبًا، ثم السير بطريق الخدمة لمسافة تقارب (300) متر، قبل العودة يسارًا إلى محور التسعين الشمالي واستكمال السير في اتجاه طريق السويس.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، إلى جانب التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات والإرشادات المرورية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين.