وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون التنموي وجهود الإصلاح الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:41 مساءً - التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد إيواي فوميو، السفير الياباني بالقاهرة، لمناقشة عددٍ من ملفات التعاون، واستعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وبحث آفاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة. وأكد الدكتور أحمد رستم اعتزاز مصر بالتعاون مع دولة اليابان، والذي يمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودعم الجهود التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي (2026/2027) ترتكز بشكل أساسي على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة، ويحقق التوازن الدقيق بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية الشاملة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تضع "بناء الإنسان" على رأس أولوياتها؛ حيث تواصل الحكومة تنفيذ سياسات وبرامج تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل أحد أهم وأضخم المشروعات التنموية المتكاملة، وتلعب دورًا محوريًا في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية في الريف المصري.