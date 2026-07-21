ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:41 مساءً - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفة للقيم المجتمعية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم، وتبين أن لها معلومات جنائية.

كما ضُبط بحوزتها هاتف محمول، وبفحصه عُثر على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.