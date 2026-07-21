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ضبط قائد سيارة أجرة لآدائه حركات استعراضية بسيارته أعلى كوبري بالقاهرة

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  • ضبط قائد سيارة أجرة لآدائه حركات استعراضية بسيارته أعلى كوبري بالقاهرة 1/2
  • ضبط قائد سيارة أجرة لآدائه حركات استعراضية بسيارته أعلى كوبري بالقاهرة 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:49 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "تاكسي" بأداء حركات استعراضية والسماح لعدد من الأطفال بالخروج من نوافذ السيارة أثناء سيرها أعلى أحد الكباري بمحافظة القاهرة، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.


 

 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو عاطل لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنها حدثت أثناء مشاركته في حفل زفاف.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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