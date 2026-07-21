ضبط قائد سيارة أجرة لآدائه حركات استعراضية بسيارته أعلى كوبري بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:49 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "تاكسي" بأداء حركات استعراضية والسماح لعدد من الأطفال بالخروج من نوافذ السيارة أثناء سيرها أعلى أحد الكباري بمحافظة القاهرة، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.





وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو عاطل لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنها حدثت أثناء مشاركته في حفل زفاف.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.