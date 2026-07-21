استكمال مراسم استلام وتسلم رئاسة جهاز تنمية المشروعات بحضور مصطفى إسماعيل وباسل رحمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:05 مساءً - في إطار مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيين مصطفى إسماعيل حسن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لجهاز تنمية المشروعات، اجتمع اليوم مصطفى إسماعيل حسن بأعضاء لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات، حيث كان في استقباله باسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق ولفيف من قيادات الجهاز حيث تم عرض موقف أهم البرامج التنموية والاقتصادية التي يتولاها الجهاز وتوضيح انجازاته في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعرب مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، خلال فترة توليه المسؤولية، مثمنًا جهود قيادات الجهاز وكافة العاملين وخبراتهم في مجالات العمل الاقتصادي والتنموي الأمر الذي ساهم في تطوير أداء الجهاز وتعزيز دوره. وشهد الاجتماع تكريم باسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز وتسليمه درعا نيابة عن كافة العاملين تقديرا لهذه الجهود. أعرب مصطفى إسماعيل حسن عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له القيادة السياسية والحكومة مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز واستكمال جهود تطوير الجهاز بما يعزز من دوره في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.