رازوفيتش يوقع عقود تدريب الزمالك اليوم إلكترونيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:05 مساءً - يوقع الصربى فوك رازوفيتش المدرب الجديد لفريق الزمالك، عقود توليه المهمة، إلكترونيا، على أن يكون هذا خلال اليوم الثلاثاء، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بمهمته الجديدة مع الأبيض.

الإعلان بعد وصول رازوفيتش

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد مع رازوفيتش، بعد قدومه إلى القاهرة والمقرر له قبل نهاية الأسبوع الجارى.

ووضع مسئولو القلعة البيضاء الرتوش الأخيرة على التعاقد مع المدير الفني الصربي، بعدما شهدت الساعات الماضية تقدماً كبيراً في المفاوضات بين الطرفين لحسم جميع التفاصيل الخاصة بالعقد.

جلسة مع رازوفيتش بعد الوصول للقاهرة

ومن المنتظر أن يعقد رازوفيتش جلسة مع مسئولي الزمالك فور وصوله إلى القاهرة، من أجل إنهاء الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي عن توليه تدريب الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف محمد عبد الجليل، مقدم برنامج زملكاوى، أن الصربي فوك رازوفيتش سيكون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة معتمد جمال، ليؤكد ما نشره اليوم السابع بأن رازوفيتش سيكون المدير الفني للفارس الأبيض.