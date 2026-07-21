القائم بأعمال السفير الأمريكى: مصر واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية أهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:05 مساءً - أكد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أن تكون شريكًا رئيسيًا لمصر فى بناء اقتصادها الرقمى، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية أهمية وتأثيرًا على مستوى العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي، وسكانها الشباب، والتزام الحكومة بتنفيذ التحول الرقمي.

وفي كلمته خلال افتتاح إحدى منتدى الأمريكي للابتكار والذكاء الاصطناعي ، أعرب المسئول الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في الحدث، موجهًا الشكر إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنظيمه، كما رحب بمساعد وزير التجارة الأمريكي ستيف هاينز ، مشيرًا إلى أن الجانبين عقدا سلسلة من الاجتماعات المثمرة بدأت مساء أمس وتستمر حتى الغد.

قرار استراتيجي بالاستثمار في المستقل الرقمي

وقال إن مصر اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالاستثمار في مستقبلها الرقمي، مؤكدًا أن امتلاكها قاعدة سكانية شابة، وحكومة ملتزمة بالتحول الرقمي، فضلًا عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، يجعلها في موقع يؤهلها لقيادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وأوضح أن الأهمية العالمية لمصر لا تقتصر على موقعها الجغرافي، إذ يمر عبر قناة السويس نحو خمس التجارة البحرية العالمية، بينما تنقل كابلات البيانات المارة بمنطقة القناة ما يقرب من 80% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا، وهو ما يجعل مصر لاعبًا عالميًا وليس إقليميًا فقط في مجال البنية التحتية الرقمية.

الريادة الأمريكية أولوية

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، موضحًا أن خطة العمل الأمريكية للذكاء الاصطناعي تستهدف تسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الدول الشريكة الموثوقة، وفي مقدمتها مصر.

وأضاف أن البرنامج الأمريكي الجديد لتصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتيح تقديم حزم متكاملة تشمل الأجهزة، والبرمجيات، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والتطبيقات المتخصصة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الدول الشريكة، ومنها مصر.

وأكد أن القرارات التي يتم اتخاذها اليوم بشأن البنية التحتية الرقمية ستحدد مستقبل الاقتصاد المصري لعقود قادمة، موضحًا أن الشركات التي ستبني مراكز البيانات، وتوفر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتمد شبكات الألياف الضوئية بالتعاون مع الشركات المصرية، لن تكون مجرد شركاء تجاريين، بل شركاء استراتيجيين لمستقبل مصر.

نموذج للشراكة

وشدد على أن الولايات المتحدة تقدم نموذجًا للشراكة يقوم على التكنولوجيا المبنية على المعايير المفتوحة، وسيادة القانون، واحترام سيادة الدول، مؤكدًا أن واشنطن لا تسعى إلى خلق تبعية، وإنما إلى بناء شراكة حقيقية كما فعلت على مدار عقود من التعاون مع مصر.

وأوضح أن السيادة الحقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي لا تعني العزلة، وإنما تعني امتلاك أفضل التقنيات العالمية مع بناء القدرات الوطنية المحلية، من خلال التعاون مع شركاء يتشاركون القيم نفسها.

واختتم كلمته بالتأكيد على استعداد الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة المصرية عبر القنوات الدبلوماسية وبرامج المساعدات الاقتصادية والفنية، إلى جانب توفير حزم دعم تشجع شركات القطاع الخاص الأمريكية على الاستثمار وإبرام صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي داخل مصر، مشددًا على أن المستقبل الرقمي يصنعه من يبادر بالاستثمار والالتزام والعمل المشترك، وأن الحكومة الأمريكية وشركاتها ورواد الأعمال الأمريكيين ملتزمون بمواصلة العمل مع مصر كشريك استراتيجي كما كان الحال على مدار السنوات الماضية.