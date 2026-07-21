ميسي يعلق بكلمات مؤثرة بعد الهزيمة أمام أسبانيا برسائل وداعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:57 صباحاً - وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب بلاده، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، مؤكدًا أن الهزيمة تركت جرحًا كبيرًا، لكنه يشعر بالفخر بما قدمه منتخب "التانجو" طوال مشوار البطولة، كما حرص على تهنئة المنتخب الإسباني بعد تتويجه باللقب.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة وداعية بعد إسدال الستار على مسيرته في بطولات كأس العالم، قال فيها: "الألم كبير جدًا، وسيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم هذه الجراح، لكنني سأحتفظ بكل ما كان جميلًا، وبالمباريات التي قاتلنا فيها حتى النهاية، وبدعم شعبٍ كامل وقف خلفنا في كل لحظة."

وأضاف قائد الأرجنتين: "ربما يصعب اليوم تقدير ما حققناه، لكن الوصول إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم إنجاز يدعو للفخر. أشكر كل من ساندنا ووقف بجانبنا، وأهنئ منتخب إسبانيا على الفوز بالبطولة".

نهاية مشوار ميسي في كأس العالم

وأسدل ميسي الستار على مسيرته المونديالية بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليقود منتخب "لا روخا" إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

ميسي يعود إلى إنتر ميامي

وكشفت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن ميسي غادر مباشرة إلى مدينة ميامي برفقة رودريجو دي بول، من أجل الالتحاق بصفوف إنتر ميامي استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الأمريكي، بينما توجه عدد من لاعبي المنتخب إلى وجهاتهم عقب نهاية البطولة.

مبابي يحسم الحذاء الذهبي

ولم تتوقف خسائر ميسي عند ضياع لقب كأس العالم، إذ فقد أيضًا فرصة الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، بعدما أنهى البطولة وصيفًا لقائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي حصد الجائزة بعد تسجيله 10 أهداف.