منتخب إسبانيا يتجول فى شوارع مدريد احتفالا بكأس العالم.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:05 صباحاً - احتفل منتخب إسبانيا بكأس العالم مساء اليوم، الإثنين، وسط شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تواجد اللاعبون وأفراد الجهاز الفني برفقة الكأس على متن حافلة مكشوفة وسط آلاف المشجعين بالعاصمة.

وتواجد المدير الفني لويس دي لا فوينتي وسط اللاعبين، حيث شهدت الشوارع احتفالات صاخبة بعدما توج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة نيويورك.

وكان المنتخب الإسبانى قد حظى باحتفالية واستقبال ملكى رسمي صباح اليوم، قبل أن يواصل احتفالاته بالخروج إلى الشوارع وسط الجماهير لاستعراض الكأس الغالية.

وسجل فيران توريس هدف التتويج في الدقيقة 106، ليخلد اسمه في تاريخ الكرة الإسبانية، على خطى أندريس إنييستا صاحب هدف لقب مونديال 2010 في شباك هولندا بالدقيقة 116.

وأنهى منتخب إسبانيا مشواره في البطولة محققًا 7 انتصارات في 8 مباريات، بعدما استهل المنافسات بالتعادل مع الرأس الأخضر، قبل أن يحقق 7 انتصارات متتالية على السعودية (4-0)، وأوروجواي (1-0)، والنمسا (3-0)، والبرتغال (1-0)، وبلجيكا (2-1)، وفرنسا (2-0)، ثم الأرجنتين (1-0) في النهائي.

وحقق "لا روخا" إنجازًا تاريخيًا، بعدما أصبح أول منتخب بطل لكأس العالم يستقبل هدفًا واحدًا فقط طوال مشواره في البطولة ليصبح أقوى دفاع في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، حيث جاء الهدف الوحيد الذي سكن شباك الماتادور عن طريق البلجيكي شارل دي كيتيلير في مواجهة ربع النهائي.

كما واصل الحارس أوناي سيمون تألقه، بعدما حطم الرقم القياسي لأطول سلسلة دقائق دون استقبال أهداف في تاريخ كأس العالم، بوصوله إلى 650 دقيقة متتالية بشباك نظيفة، متجاوزًا الرقم السابق، بعدما حافظ على نظافة شباكه في معظم مباريات البطولة، امتدادًا لما حققه في مونديال قطر 2022.

واعتمد منتخب إسبانيا على صلابة دفاعية استثنائية كانت أحد أبرز أسباب التتويج باللقب، في ظل الأداء المميز للثنائي باو كوبارسي وإيميريك لابورت في قلب الدفاع، إلى جانب تألق الظهيرين مارك كوكوريا وبيدرو بورو، ليؤكد الماتادور الإسباني تفوقه دفاعيًا وهجوميًا في طريقه نحو التتويج العالمي.

منتخب إسبانيا مع رئيس الوزراء منتخب إسبانيا مع رئيس الوزراء

احتفالات إسبانيا احتفالات إسبانيا

الجماهير في شوارع مدريد الجماهير في شوارع مدريد

حافلة منتخب إسبانيا حافلة منتخب إسبانيا

جماهير منتخب إسبانيا جماهير منتخب إسبانيا