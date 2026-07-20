رئيس الاتحاد الدولي يسلم لاعبي إسبانيا أول خواتم للأبطال في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 09:29 مساءً - وثّق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحظة تسليم لاعبي منتخب إسبانيا خواتم الأبطال، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عقب تتويج "لا روخا" بلقب كأس العالم 2026.

وأرفق إنفانتينو الفيديو برسالة للاعبي منتخب إسبانيا جاء فيها: "أغلى كأس في عالم الرياضة.. ومعها خاتم حصري يخلد هذا الإنجاز."

وشهد مونديال 2026 سابقة تاريخية، بعدما اعتمد "فيفا" للمرة الأولى منح المنتخب الفائز خواتم تذكارية على غرار البطولات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، لتصبح إسبانيا أول منتخب يحصل على هذا التكريم في تاريخ كأس العالم.

ولم يقتصر حصاد المنتخب الإسباني على التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تفوق على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، بل حصل أيضًا على جائزة مالية بلغت 51 مليون دولار، إضافة إلى الميداليات الذهبية والنسخة التذكارية من كأس العالم.

وخصص "فيفا" 30 خاتمًا لأفراد بعثة منتخب إسبانيا، يحمل أحد جانبيها تصميم كأس العالم، بينما يتضمن الجانب الآخر هوية المنتخب البطل وتفاصيل التتويج، على أن تُصنع النسخ النهائية وفق المقاسات الخاصة لكل لاعب وعضو بالجهاز الفني.

كما رفع المنتخب الإسباني النسخة الأصلية من كأس العالم خلال مراسم التتويج، قبل أن يحتفظ "فيفا" بالكأس المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا، فيما تسلم الاتحاد الإسباني النسخة التذكارية المخصصة للأبطال، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي.