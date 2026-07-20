الفيفا يحقق مع الأرجنتين بسبب اشتباكات الأعبيين بعد أحداث نهائى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 07:49 مساءً - يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي منتخب "التانجو" خطر التعرض لعقوبات انضباطية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية الأحداث المؤسفة التي أعقبت خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ميرور، باشر "فيفا" تحقيقًا رسميًا في الاشتباكات التي اندلعت عقب صافرة النهاية، وسط توقعات بصدور عقوبات قد تشمل إيقافات دولية بحق اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني المتورطين في الواقعة.

وشهدت نهاية المباراة أجواءً مشحونة، بعدما دخل لياندرو باريديس في اشتباك مع ثنائي المنتخب الإسباني إيريك جارسيا وجافي، قبل أن تتصاعد الأحداث داخل أرضية الملعب، فيما أظهرت لقطات مصورة مساعد مدرب الأرجنتين روبرتو أيالا وهو يعتدي على داني أولمو، ما زاد من تعقيد الموقف.

وتدرس لجنة الانضباط التابعة لـ"فيفا" تقارير حكم اللقاء والمراقبين، إلى جانب مراجعة التسجيلات التلفزيونية، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات وإصدار قراراتها الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخب إسبانيا قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم المباراة النهائية بهدف نظيف سجله فيران توريس، ليضيف اللقب العالمي الثاني إلى خزائنه بعد تتويج نسخة 2010.

وألقت أحداث ما بعد المباراة بظلالها على المشهد الختامي للمونديال، بعدما تحولت احتفالات التتويج إلى اشتباكات أثارت ردود فعل واسعة، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الاتحاد الدولي بشأن العقوبات المحتملة على الجانب الأرجنتيني.