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السيدة انتصار السيسي تستقبل السيدة الأولى للجبل الأسود في معرض "ديارنا" بمدينة العلمين

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  • السيدة انتصار السيسي تستقبل السيدة الأولى للجبل الأسود في معرض "ديارنا" بمدينة العلمين 1/4
  • السيدة انتصار السيسي تستقبل السيدة الأولى للجبل الأسود في معرض "ديارنا" بمدينة العلمين 2/4
  • السيدة انتصار السيسي تستقبل السيدة الأولى للجبل الأسود في معرض "ديارنا" بمدينة العلمين 3/4
  • السيدة انتصار السيسي تستقبل السيدة الأولى للجبل الأسود في معرض "ديارنا" بمدينة العلمين 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 06:57 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء السيدة ميلينا ميلاتوفيتش، السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش زيارتهما لمعرض "ديارنا" بمدينة العلمين الجديدة.

 

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر حساباتها الرسمية: "سعدت بلقاء السيدة ميلينا ميلاتوفيتش، السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود، وتجولنا معًا في معرض «ديارنا» بالعلمين... معرض ينبض بروح مصر، يجسد أصالة تراثنا ويعكس فخرنا بهويتنا."

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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