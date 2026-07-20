السيدة انتصار السيسي تستقبل السيدة الأولى للجبل الأسود في معرض "ديارنا" بمدينة العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 06:57 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء السيدة ميلينا ميلاتوفيتش، السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش زيارتهما لمعرض "ديارنا" بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر حساباتها الرسمية: "سعدت بلقاء السيدة ميلينا ميلاتوفيتش، السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود، وتجولنا معًا في معرض «ديارنا» بالعلمين... معرض ينبض بروح مصر، يجسد أصالة تراثنا ويعكس فخرنا بهويتنا."