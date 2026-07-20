ميلاتوفيتش يوجه الدعوة إلى الرئيس السيسى لزيارة الجبل الأسود

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 05:13 مساءً - وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسى رحّب بزيارة الرئيس ميلاتوفيتش، مؤكداً خصوصية هذه الزيارة كونها الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب استقلال جمهورية الجبل الأسود عام 2006. كما شدد الرئيس السيسى، على حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري، مستفيدين من الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين. ونوّه الرئيس كذلك بقيام البرلمان المونتينيجري بتشكيل رابطة الصداقة البرلمانية مع مصر، باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ميلاتوفيتش أعرب عن سعادته البالغة بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسى، مثمناً كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أبدى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية الأساسية، مشيراً إلى الاستثمارات المصرية الناجحة في قطاع السياحة ببلاده، ورغبة الجبل الأسود في زيادة حجم هذه الاستثمارات وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى. كما أعرب رئيس الجبل الاسود عن تقدير بلاده للجهود المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين الرئيسين تناولت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس السيسى جهود مصر لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات والنزاعات، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء وتشجيع الجانبين الأمريكي والإيراني على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

كما شدد الرئيس السيسى، على موقف مصر الثابت في دعم سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة.

كما عرض الرئيس الرؤية المصرية بشأن ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكداً رفض مصر لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومشدداً في هذا الصدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

ومن جانبه، أشاد الرئيس ميلاتوفيتش بالتوافق الكبير بين مواقف البلدين إزاء الأزمات الدولية، المرتكزة على تغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون المشترك على خيار الحرب أو استخدام القوة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي، ومؤكداً بالنسبة للقضية الفلسطينية على دعم بلاده لحلّ الدولتين.

واتفق الرئيسان على أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات المتميزة والتشاور السياسي المكثف بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو بالنسبة للقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا السياق، وجه الرئيس ميلاتوفيتش الدعوة إلى الرئيس السيسى لزيارة الجبل الأسود.