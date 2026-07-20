القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 03:29 مساءً - بعث الفريق أشرف سالم زاهر، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2026 وجاء نصها :ـ

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة تلك الثورة التى مثلت نقطة تحول مضيئة فى تاريخ مصر الحديث وجسدت إرادة الشعب المصرى فى بناء دولة قوية مستقلة ، وأطلقت مسيرة وطنية راسخة نحو العزة والسيادة .

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الخالدة فإننى ورجال القوات المسلحة نجدد العهد لسيادتكم على مواصلة العمل بكل الصدق والإخلاص، للوفاء برسالتنا المقدسة فى حماية الوطن وصون مقدراته فى ظل ما تموج به المنطقة من تحديات متلاحقة، داعمين لمسيرة البناء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادتكم الحكيمة.

وندعو الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يديم على مصر أمنها وإستقرارها .،

وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.