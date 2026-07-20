وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق بنها الحر.. وتوجه بصرف المساعدات لأسر الضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 03:29 مساءً -

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم الذي وقع على الطريق الحر «بنها - شبرا»، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.