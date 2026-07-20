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إصابة 22 عاملا إثر حادث اصطدام أتوبيس برصيف طريق الواحات الصحراوى

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إصابة 22 عاملا إثر حادث اصطدام أتوبيس برصيف طريق الواحات الصحراوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 02:41 مساءً - أصيب 22 عامل في حادث تصادم أتوبيس، برصيف طريق الواحات الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحادث

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس برصيف طريق الواحات الصحراوي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدم بالرصيف.

 

إسعاف المصابين

 

أسفر الحادث عن إصابة 22 عامل، تم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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