التصريح بدفن جثمان الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد انتهاء الصفة التشريحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 02:41 مساءً - صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جثمان الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي، عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية التي أجرتها مصلحة الطب الشرعي.

انتهاء الفحص الطبي الشرعي

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق نقل جثمان الفنان إلى مشرحة زينهم، وندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتشريحه، وبيان السبب الدقيق للوفاة، قبل إصدار تصريح الدفن.

التحقيقات تراجع ملابسات الوفاة

وخلال سير التحقيقات، انتقل فريق من جهات التحقيق برفقة رجال المباحث وأطباء الطب الشرعي لمناظرة الجثمان وإجراء الفحوص اللازمة، في إطار استكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وفاة الفنان داخل مستشفى بحدائق الأهرام

وكان الفنان أحمد جلال عبد القوي قد توفي خلال الساعات الأولى من صباح الأحد داخل أحد المستشفيات بمنطقة حدائق الأهرام، قبل نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، التي انتهت إلى التصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية الشرعية.