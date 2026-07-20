التضامن الاجتماعي: بدء صرف المرحلة الأولي للمستفيدين من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 12:57 مساءً -

في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" لتقديم الرعاية اللازمة للقصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين .

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم بدء صرف المرحلة الأولي من المبادرة للمستفيدين من القصر من أبناء الضحايا المدنيين والمصابين القصر للعمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء والمحافظات الأخري وقامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل المبالغ للمستفيدين علي حساباتهم البنكية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عمليات الصرف للمستفيدين موجهة بتذليل أي معوقات تواجه المستفيدين،فضلا عن العمل على تلبية كافة احتياجات الأسر في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي هو جهة صرف التعويضات للمستحقين المدنيين، وقد قامت الوزارة بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلي لتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم، وتعد هذه هي المرحلة الأولي في عمليات الصرف.