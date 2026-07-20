وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 12:57 مساءً - 1. المرحلة الحالية تعد محطة هامة في مسيرة تطوير منطقة شق الثعبان والنهوض بمنتجاتها

2. الأعداد الكبيرة للمتقدمين لتقنين الأوضاع تعكس الجدية والرغبة الحقيقية في العمل تحت مظلة القانون

3. نعمل بالتوازي على ملف المحاجر لاتخاذ خطوات جادة للتغلب على تحديات القطاع بناءً على دراسة كافة البيانات والاستماع لمطالب المستثمرين

قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بتسليم 40 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.

وخلال مراسم توقيع العقود، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هذه المرحلة تعد محطة هامة في مسيرة تطوير منطقة "شق الثعبان"، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق طفرة حقيقية ملموسة في المنطقة، وتوفير الدعم الفني اللازم لزيادة القيمة المضافة في منتجات الرخام والجرانيت.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تركز على تذليل كافة العقبات وتقديم الخدمات العامة لمنطقة شق الثعبان الصناعية وإجراء جولات لمتابعة سير العمل بالمنطقة بالتنسيق مع محافظ القاهرة لرصد التحديات على أرض الواقع، سواء ما يتعلق بالتراخيص، أو البنية التحتية، أو الخدمات العامة، والعمل عليها بجدية كاملة لتسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية الداعمة للمصنعين، إلى جانب العمل بالتوازي على ملف المحاجر الذي بدأت فيه الوزارة بالفعل خطوات جادة لحل المشكلات التي واجهت هذا القطاع بناءً على دراسة كافة البيانات والاستماع لمطالب المستثمرين.

وشدد هاشم على أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخامات والمنتجات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية المتميزة التي تزخر بها مصر لرفع قدراتها التنافسية محلياً ودولياً.

ولفت الوزير إلى أن الأعداد الكبيرة للمتقدمين لتقنين الأوضاع تعكس الجدية والرغبة الحقيقية في العمل تحت مظلة القانون، مما يدفع الدولة لدعم كل من يثبت جديته ويسعى لتطوير منشأته، داعياً مستثمري المنطقة لسرعة التقدم بتقنين أوضاعهم ليكونوا جزءاً من المنظومة الرسمية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت في تسليم 127 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع المستثمرين ودعم النشاط الصناعى بالمنطقة، مشيرا إلى أن المحافظة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير إجراءات التقنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانونى للمنشآت وتعزيز فرص التنمية.

وحث محافظ القاهرة باقى المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان إلى سرعة التقدم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أن التقنين يضمن الحفاظ على الحقوق، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ويعزز مكانة منطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت