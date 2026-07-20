محافظ البنك المركزى يستقبل نظيره بمملكة إسواتينى لبحث آفاق التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 12:05 مساءً - استقبل حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك المركزي، الدكتور فيل منيسي ، محافظ البنك المركزي لمملكة إسواتيني، وذلك خلال زيارته الحالية إلى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنكين المركزيين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المصرفية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت تجربة البنك المركزي المصري في منظومة تداول النقد، وإمكانات دار طباعة النقد كنموذج رائد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ودورها في طباعة النقد لصالح عدد من دول القارة الإفريقية.

كما تم استعراض تجربة مصر في الانضمام لنظام الدفع والتسوية الإفريقي " PAPSS"وسبل الاستفادة من هذه التجربة بما يدعم انضمام مملكة إسواتيني إلى هذا النظام الذي يهدف إلى تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذهما.

كما تناول اللقاء سبل التعاون بشأن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في دعم الصادرات من خلال آليات وبرامج ضمان الصادرات، بالإضافة إلى سبل التعاون في مجال بناء القدرات وتنمية الكوادر المصرفية.

وبهذه المناسبة، رحب حسن عبد الله بمحافظ البنك المركزي لمملكة إسواتيني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية الإفريقية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو توثيق علاقاتها مع دول القارة، ودعم جهود التكامل الاقتصادي والمالي الإفريقي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة جولة ميدانية في كل من دار طباعة النقد ومركز النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على مختلف مراحل إنتاج أوراق النقد، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الطباعة وتأمين المطبوعات، وإجراءات مراقبة الجودة، فضلًا عن التعرف على منظومة تداول النقد، إلى جانب زيارة المعهد المصرفي المصري للتعرف على برامجه في التدريب وبناء القدرات، ودوره في إعداد وتأهيل الكوادر المصرفية.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لمسيرة التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي لمملكة إسواتيني، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تعاونًا وثيقًا وتبادلًا للخبرات في عدد من المجالات، من بينها تطبيق معايير بازل، والشمول المالي، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، كما تندرج الزيارة في إطار التعاون القائم بين الجانبين من خلال رابطة البنوك المركزية الإفريقية (AACB) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بما يعكس الدور المتنامي للبنك المركزي المصري في دعم التكامل المالي، ونقل الخبرات، وبناء القدرات على مستوى القارة الإفريقية