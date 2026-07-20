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مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

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مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 11:13 صباحاً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو الخالدة.

 

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات؛ بهذه المناسبة التاريخية، التي جسدت الخط الفاصل في مسيرة تحرر الوطن من التبعية، وبداية بناء الدولة المصرية، تحت قيادة وطنية تصون مُقدرات الوطن وتحمي مُكتسباته".

وأضاف: "وننتهز هذه المناسبة الوطنية يا سيادة الرئيس، لندعو الله سبحانه وتعالى، أن يعيدها على سيادتكم بالعافية والعطاء، وعلى الوطن وأبنائه بالمجد والرفعة والازدهار".

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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