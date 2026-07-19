وائل رياض وإنجي عطية يمثلان الكرة المصرية في ورشة الدراسات الفنية لاتحاد شمال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 09:29 مساءً -

يشارك وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2007، وإنجي عطية، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، في فعاليات ورشة الدراسات الفنية التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بالعاصمة التونسية، خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري.

وتأتي مشاركة الثنائي في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم الهادفة إلى الارتقاء بالكفاءات الفنية الوطنية، عبر إتاحة الفرصة للأجهزة الفنية للمشاركة في الدورات وورش العمل التي تنظمها الاتحادات القارية والإقليمية.

ويسعى الاتحاد المصري من خلال هذه المشاركات إلى تعزيز خبرات المدربين المصريين، والاطلاع على أحدث المناهج التدريبية وأساليب التحليل الفني، بما يواكب التطورات المتسارعة في كرة القدم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب مع ممثلي الاتحادات المشاركة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها.