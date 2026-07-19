عمولة 35% تعطل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 08:13 مساءً - كشف سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، آخر تطورات المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول السابق، مؤكدًا أن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف الفريق عقب اجتماعه مع المدير الفني الإيطالي فينتشينزو إيتاليانو والمدير الرياضي للنادي.

وقال رئيس بشكتاش في تصريحات نشرتها صحيفة "فوتو ماك"التركية، إن صلاح عقد جلسة مباشرة مع مسؤولي النادي، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقاله، إلا أن المفاوضات شهدت تعثرًا بسبب الخلاف حول المطالب المالية الخاصة بوكيل أعمال اللاعب.

وأوضح أدالي أن الأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح قبل أن تظهر تقارير إعلامية عن اقتراب إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن وكيل صلاح رفع مطالبه المالية بعد ذلك، وطالب بنسبة كبيرة من قيمة الاتفاق.

وأضاف رئيس النادي التركي أن نسبة العمولة المطلوبة، والتي وصلت بحسب تصريحاته إلى 35%، تعتبر غير مقبولة من وجهة نظر إدارة بشكتاش، مؤكدًا اعتقاده بأن محمد صلاح لم يكن على دراية بهذه التفاصيل المالية.

وتسعى إدارة بشكتاش إلى حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبتها في ضم لاعب بحجم محمد صلاح، بينما تبقى المفاوضات معلقة على التوصل إلى حل بشأن البنود المالية بين جميع الأطراف.