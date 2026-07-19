رفع قضية محمود بنتايج من قضايا الزمالك بموقع فيفا وتقليصها إلى 6

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 07:21 مساءً - رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قضية نادى سانت إيتيان الفرنسى فى صفقة انضمام محمود بنتايج من قائمة القضايا المسجلة ضد القلعة البيضاء، وذلك بعد نجاح مسؤولي النادي فى إنهاء أزمة مستحقات النادى الفرنسى خلال الفترة الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة تحديثًا جديدًا على النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي، بعدما تم حذف قضية النادى الفرنسي من قائمة القضايا الخاصة بالزمالك، فى إطار تحركات الإدارة لإنهاء الملفات العالقة ورفع عقوبات إيقاف القيد.

6 قضايا فقط

ووصل عدد القضايا إلى 6 قضايا فقط على الموقع بعدما نجحت إدارة النادي في تسوية عدد من الملفات خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها لحل باقي القضايا المتبقية، من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي، ودعم الفريق بصفقات جديدة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.