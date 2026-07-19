القاهرة تستضيف اجتماعات رباعية لدعم السلم والأمن في القرن الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 07:21 مساءً - استضافت القاهرة، اليوم الأحد، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في إطار الجهود المصرية الرامية إلى دعم السلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وعقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعات منفصلة مع عثمان صالح، وزير خارجية إريتريا، وعبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى جانب مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم، ومواجهة التحديات الأمنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.