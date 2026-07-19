الفريق أشرف سالم زاهر يشهد فعاليات اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 05:12 مساءً - شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فعاليات اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية والذى تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية العاشرة (جائزة الفريق / إبراهيم سليم) والتى شملت ( مسابقة الأنظمة غير المأهولة العاشرة " أرضية - جوية – بحرية" - ومسابقة الأقمار الصناعية السادسة - ومسابقتى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى فى نسختهما الرابعة ) ، كذلك الإعلان عن نتائج مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى العاشر لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية الفنية العسكرية أشار خلالها إلى الدعم اللامحدود الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثى والتكنولوجى داخل الكلية لتخريج كوادر قادرة على الإبتكار وإستيعاب التطور العلمى الهائل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة.

أعقبها عرض فيلماً تسجيلياً تناول الأنشطة العلمية البارزة للكلية االفنية العسكرية خلال العام الدراسى 2025/2026، وأعلن كبير معلمى الكلية الفنية العسكرية نتائج المسابقات ، وأفضل الأوراق البحثية فى مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى العاشر لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس، وموقف أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات وألقاب علمية خلال العام التدريبى 2025/2026 ، وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتكريم الفرق المتميزة المشاركة بالمسابقات وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الألقاب العلمية والمتميزين من دارسى الدراسات العليا.

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على المعرض العلمى وشاهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية والأجنبية ، كذلك النشاط البحثى لأعضاء هيئة التدريس ، معرباً عن تقديره للمستوى العلمى المتميز للمشاركين بالمعرض وسعيهم إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التطور العلمى المتلاحق ، كما أوصاهم بمداومة الإطلاع والبحث عن حلول علمية مبتكرة تسهم فى إزالة المعوقات التى تجابه المجتمع بكافة المجالات إيماناً بأن العلم هو الركيزة لتطور الشعوب وتقدمها .