بعد عطل منصة فيسبوك .. مستخدمون يبلغون عن مشكلات فى إنستجرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 12:57 مساءً - تعرضت منصات ميتا، اليوم الأحد، لعطل فني واسع أثر على فيسبوك وإنستجرام، وسط آلاف البلاغات من المستخدمين حول العالم من تعذر الوصول إلى حساباتهم، إلى جانب توقف بعض الوظائف الأساسية داخل المنصتين، حيث أثر العطل على مستخدمى منصات ميتا على سطح المكتب.
وظهرت رسالة خطأ على موقع فيسبوك عند محاولة تسجيل الدخول، جاء فيها:
"Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue. We expect this to be resolved shortly. Please try again in a few minutes."
وتشير الرسالة إلى أن الحساب أصبح غير متاح مؤقتًا بسبب مشكلة تقنية في الموقع، مع تأكيد أن الشركة تتوقع حلها قريبًا، وهو ما يرجح أن الخلل مرتبط بالبنية التحتية للخدمة وليس بالحسابات نفسها.عطل يضرب منصة انستجرام
ولم يقتصر العطل على فيسبوك، إذ أفاد عدد كبير من مستخدمي إنستجرام أيضًا بوجود مشكلات في تحميل الصفحة الرئيسية، وعدم تحديث المنشورات، وصعوبة تسجيل الدخول أو استخدام بعض المزايا الأساسية، حيث ظهرت لدي البعض رسالة
"Sorry, something went wrong.
We're working on getting this fixed as soon as we can.
وأظهرت بيانات مواقع تتبع الأعطال، وعلى رأسها Downdetector، ارتفاعًا حادًا في بلاغات المستخدمين خلال وقت قصير، مع تسجيل آلاف الشكاوى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وعدد من الدول العربية، وهو ما يشير إلى أن المشكلة ذات نطاق عالمي وليست مقتصرة على منطقة بعينها.
وبحسب التقارير الأجنبية، تمثلت أبرز المشكلات في تعذر الوصول إلى الحسابات، وظهور رسائل تفيد بعدم توفرها مؤقتًا، بالإضافة إلى فشل تحميل الصفحات الشخصية والمنشورات، وعدم القدرة على رفع الصور أو إرسال الرسائل لدى بعض المستخدمين، وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر شركة ميتا بيانًا رسميًا يوضح السبب الفني وراء العطل أو المدة المتوقعة لاستعادة الخدمة بشكل كامل، بينما تستمر فرق الشركة على الأرجح في العمل على إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.
ويُنصح المستخدمون بعدم تغيير كلمات المرور أو محاولة استعادة الحسابات خلال فترة العطل، لأن المؤشرات الحالية تدل على أن المشكلة ناتجة عن خلل في خوادم الخدمة، وليس بسبب اختراق الحسابات أو تعطيلها.