بعد عطل منصة فيسبوك .. مستخدمون يبلغون عن مشكلات فى إنستجرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 12:57 مساءً - تعرضت منصات ميتا، اليوم الأحد، لعطل فني واسع أثر على فيسبوك وإنستجرام، وسط آلاف البلاغات من المستخدمين حول العالم من تعذر الوصول إلى حساباتهم، إلى جانب توقف بعض الوظائف الأساسية داخل المنصتين، حيث أثر العطل على مستخدمى منصات ميتا على سطح المكتب.

وظهرت رسالة خطأ على موقع فيسبوك عند محاولة تسجيل الدخول، جاء فيها: