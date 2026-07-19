استطلاع لرويترز : اقتصاد مصر أظهر متانة أكبر فى مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 12:57 مساءً - أظهر استطلاع لوكالة الأنباء رويترز، أن الاقتصاد المصرى أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط، حيث قالت إلإن قوة البنية الاقتصادية المصرية حدت من تأثير تداعيات حرب الشرق الأوسط على توقعات النمو.

وتوقعت رويترز نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في 2027-2028 و5.5% في 2028-2029، موضحة أنه تم رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في السنة المالية 2025-2026 مقابل 4.6% في توقعات أبريل. وتابعت رويترز: الاقتصاد المصري تجاوز الصدمة الخارجية على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران.