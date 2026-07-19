الاحتلال يواصل هجماته بالجنوب ومقتل جندي لبناني في انفجار آلية للجيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:13 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المركبة مرت فوق عبوة ناسفة في منطقة ‌‌المنصوري، مضيفا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبوة لا تعود إلى الجيش الإسرائيلي.

وأكد جيش الاحتلال أن جنوده لم يكونوا موجودين في المنطقة عند وقوع الحادثة، موضحا أن مركبة الجيش اللبناني دخلت ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" من دون تنسيق سابق مع إسرائيل، وهو ما يخالف "نظام التنسيق القائم" بين الطرفين، على حد تعبيره.