الاحتلال يواصل هجماته بالجنوب ومقتل جندي لبناني في انفجار آلية للجيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 11:13 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المركبة مرت فوق عبوة ناسفة في منطقة المنصوري، مضيفا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبوة لا تعود إلى الجيش الإسرائيلي.
وأكد جيش الاحتلال أن جنوده لم يكونوا موجودين في المنطقة عند وقوع الحادثة، موضحا أن مركبة الجيش اللبناني دخلت ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" من دون تنسيق سابق مع إسرائيل، وهو ما يخالف "نظام التنسيق القائم" بين الطرفين، على حد تعبيره.
وأعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار بآلية تابعة للجيش في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان "استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري".
وأكد الجيش اللبناني أنه يواصل التحقيق في الواقعة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ما وصفه بـ"الجسم المشبوه".