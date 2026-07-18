روما الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 05:13 مساءً - دخل نادي روما الإيطالي سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي، فى ظل اهتمام متزايد من عدة أندية تسعى للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لتقارير صحفية، يحاول روما إقناع صلاح بالعودة إلى الدوري الإيطالي، مستفيداً من الذكريات الناجحة التى جمعته بالنادي، إلى جانب تجربته السابقة مع فيورنتينا.

وأشارت مصادر لموقع " Football Insider " إلى أن روما يكثف جهوده لإتمام الصفقة، وذلك بعد تقارير تحدثت عن عرض مالي كبير تقدم به نادي بشكتاش التركي لضم قائد منتخب مصر.

ولا يقتصر الاهتمام بصلاح على روما وبشكتاش، إذ يحظى اللاعب أيضاً بمتابعة من أندية فى الدوري السعودي للمحترفين، والدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى جانب أندية أخرى في الدوري الإيطالي.

ويملك محمد صلاح سجلاً مميزاً مع روما، حيث شارك في 83 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفاً، وأسهم في تقديم مستويات لافتة توجت بحصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي عن موسم 2015-2016.

وفي حال عودته إلى العاصمة الإيطالية، يراهن روما على قدرة محمد صلاح على استعادة التألق الذي قدمه خلال فترته الأولى مع الفريق، مستفيداً من خبراته الكبيرة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة مع ليفربول.