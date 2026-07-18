قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 04:21 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة إلتقى الفريق محمود عادل فوزى قائد القوت البحرية الفريق أول بحرى نفيد أشرف رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد قائد القوت البحرية على أهمية تنسيق الجهود لتعزيز القدرات البحرية المصرية والباكستانية وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون بين القوات البحرية لكلا البلدين.

وفى سياق متصل قام قائد القوات البحرية المصرية ورئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية بجولة تفقدية شملت زيارة لشركة ترسانة الأسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج الوحدات البحرية، وكذا زيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثاً للتعرف على قدراتها القتالية وأحدث منظومات التسليح التى تمتلكها القوات البحرية خلال الأونة الأخيرة، فضلاً عن زيارة الكلية البحرية لمتابعة منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة وفقاً لأحدث النظم التعليمية.