صحف تنزانيا تبرز زيارة الرئيس السيسي للبلاد: تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 03:29 مساءً - أبرزت صحف تنزانيا، الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنزانيا، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وكشفت صحيفة "ديلى نيوز"، التنزانية، أن هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة من سامية صولوحو حسن رئيسة تنزانيا، ومن المتوقع أن تتيح للبلدين منصة لاستعراض مجالات التعاون وتحديد فرص جديدة للعمل المشترك في قطاعات التجارة والاستثمار والتنمية.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا، ستكون الرئيسة سامية في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسمياً في القصر الرئاسي بمدينة دار السلام، حيث سيعقد الزعيمان محادثات ثنائية.

وجاء في البيان: "سيعقد الزعيمان محادثات ثنائية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على تعميق التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل".

وعقب المحادثات، من المتوقع أن يعقد رئيسا الدولتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً لاستعراض نتائج المباحثات وعرض رؤيتهما لتعزيز العلاقات بين تنزانيا وجمهورية مصر العربية.

ومن أبرز محطات الزيارة "منتدى الأعمال التنزاني-المصري"، الذي سيفتتحه كل من الرئيسة سامية والرئيس السيسي.

ومن المتوقع أن يجمع المنتدى قادة الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص وكبار المسئولين الحكوميين من كلا البلدين لمناقشة فرص الاستثمار، وإقامة شراكات تجارية، وتعزيز الروابط الاقتصادية.

وذكر البيان أن "البرنامج سيُختتم بعقد منتدى الأعمال التنزاني-المصري، الذي سيفتتحه رئيسا الدولتين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الشراكات التجارية، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بما يحقق النمو المشترك والازدهار والتنمية المستدامة".

وتؤكد هذه الزيارة التزام تنزانيا ومصر المستمر بتعميق شراكتهما الاستراتيجية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والحفاظ على العلاقات التاريخية الراسخة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.