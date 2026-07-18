​سوبر جيت تواصل التوسع وتطلق خطوطا ومكاتب جديدة لخدمة الركاب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 12:29 مساءً - ​تواصل شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، خطتها الطموحة للتوسع وتطوير خدماتها، مقدمةً أعلى مستويات الراحة والأمان لجمهور الركاب. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير شبكة نقل متكاملة ومتميزة تربط بين مختلف محافظات الجمهورية.

​أسطول حديث وشبكة خطوط تغطي المحافظات

​تُعد "سوبر جيت" من الشركات الرائدة في مجال نقل الركاب داخلياً وخارجياً، إذ تمتلك أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات وأحجام مختلفة، جُهزت خصيصاً لضمان رفاهية العملاء وتوفير تجربة سفر آمنة. وتعمل خطوط الشركة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل منتظمة وتقاطر مدروسة لتسهيل التنقل بين المحافظات.

​وشهدت الفترة الماضية نجاح الشركة في تشغيل عدد من الخطوط الجديدة والمحورية، أبرزها:

​خطوط: القاهرة / قنا / أرمنت / إسنا.

​خط: القاهرة / أسوان.

​خط: الطور / شرم الشيخ.

​خط: الإسكندرية / العلمين / مرسى مطروح.

​خط: القاهرة / العلمين / مرسى مطروح.

​خدمات مباشرة لرواد الساحل الشمالي وتكامل مع وسائل النقل

​وفي إطار تسهيل حركة انتقال المصطافين ورواد الساحل الشمالي، أطلقت الشركة اعتباراً من 1 يوليو 2026 مكاتب حجز وخدمات نقل مباشرة تدخل إلى عدد من القرى السياحية الشهيرة، وهي: (مارينا 2، مارينا 4، مراقيا، زمرده، وماربيلا)، بالإضافة إلى مكتب العلمين.

​وتحقيقاً للتكامل بين وسائل النقل المختلفة (السكة الحديد، المترو، والسوبر جيت)، تم افتتاح مكتب حجز جديد بمحطة مصر برمسيس لتسهيل الخدمة على الركاب وتعزيز الربط بين وسائل المواصلات.

​محطات نموذجية جديدة وتوسعات كبرى في أكتوبر والحدائق والسويس

​وضمن خطتها لإنشاء وتطوير نقاط الخدمة الحديثة، انتهت الشركة من تجهيز وافتتاح محطة حدائق الأهرام النموذجية، إلى جانب الانتهاء من تجهيز مكتب 6 أكتوبر. وبناءً على ذلك، تقرر تشغيل مواعيد جديدة تنطلق من (رمسيس، الجيزة، حدائق الأهرام، ومدينة 6 أكتوبر) لخدمة أهالي الصعيد ورواده، على أن تمتد الخدمات تدريجياً لتشمل (الإسكندرية، مرسى مطروح، الغردقة، وشرم الشيخ).

​كما يجري حالياً اللمسات الأخيرة لافتتاح مكتب حجز ومحطة إركاب بمدينة 6 أكتوبر، ومكتب آخر ومحطة إركاب عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، لربط المدن العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات.

​انتشار واسع في الصعيد وتوسع إقليمي نحو ليبيا

​وعلى صعيد التوسع بالمحافظات، افتتحت الشركة خطاً جديداً بمحافظة سوهاج لخدمة مناطق طما وطهطا، لضمان وصول خدماتها لنطاق أوسع من العملاء.

​أما على مستوى التوسع الإقليمي، فقد تعاقدت "سوبر جيت" مع إحدى شركات البترول لتقديم خدمات نقل العمالة من وإلى الجماهيرية العربية الليبية، مع إعلان جاهزيتها لتشغيل رحلات منتظمة إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

​خدمات سياحية متكاملة ورحلات عمرة متميزة

​وفي القطاع السياحي، أبرمت الشركة تعاقدات مع مجموعة من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة لتوفير خدمة نقل العملاء مباشرة من وإلى الفنادق، مع إتاحة إمكانية حجز رحلات العودة من داخل الفنادق نفسها.

​كما تقدم الشركة لعملائها برامج متميزة لرحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، تشمل:

​تذاكر الطيران والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة.

​برامج المزارات ورسوم التأشيرة.

​باركود وزارة السياحة.

​مشرف مرافق ذو خبرة عالية طوال الرحلة.

​للحجز والاستعلام: يمكن للعملاء التواصل عبر الخط الساخن: 19157