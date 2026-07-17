نانت الفرنسي يخطط لعقوبة جديدة ضد مصطفي محمد للعب في دوري الدرجة الرابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 07:21 مساءً - يخطط نادي نانت الفرنسي لتوقيع عقوبة جديدة علي مصطفي محمد مهاجم المنتخب الوطني ، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق دون اذن من الجهاز الفني .

عقوبة جديدة علي مصطفي محمد

وقالت صحيفة "ليكيب" أن إدارة نادي نانت الفرنسي أبلغت مصطفى محمد عن طريق الخطابات اليومية بأنه لن يتقاضى راتبه، ويخطط نانت لهبوط مصطفى محمد للعب مع الفريق الرديف الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة بعد عودته.

وأضاف التقرير ان مصطفى محمد يثير شكوكاً عن نوايا خفية لدى نانت ويمتلك المصري عقداً حتى 2027، ولم يتم تحديد قيمة بيع لمهاجم المصري الذي سجل 29 هدف وصنع 8 خلال 136 مباراة.

فيما اكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي بأن مدرب نانت الجديد والذي تولى مسؤولية الفريق في منتصف شهر يونيو الماضي يواجه أزمة كبيرة بغياب المصري مصطفى محمد صاحب الـ28 عاماً عن التدريبات، وتوقف مصطفى محمد عن التواصل مع مدربه الجديد ومع ناديه نانت خلال الفترة الماضية إلى جانب عدم حضوره إلى التدريبات.

وشن ميشيل دير زاكاريان، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، هجومًا حادًا على المهاجم المصري مصطفى محمد، مؤكدًا غياب اللاعب عن تدريبات الفريق وعدم تواصله مع إدارة النادي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة الودية أمام لوريان، قال دير زاكاريان: "لا نعرف مكان مصطفى محمد، نحاول التواصل معه، لكنه في أحيان كثيرة لا يرد على اتصالاتنا".

وأضاف مدرب نانت أن النادي اتخذ إجراءات تأديبية بحق اللاعب، موضحًا: "فرضنا عليه عقوبات مالية، كما أننا لا نصرف له راتبه في الوقت الحالي، اللاعب لا يريد الحضور إلى العمل، والخطأ يقع عليه وليس على النادي".

ويخوض نانت مواجهة ودية أمام لوريان في الخامسة مساء السبت، ضمن استعداداته للموسم الجديد، بعدما استهل مبارياته التحضيرية بالفوز على فلوري، أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 5-0.

وكان نانت قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي عقب احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الماضي.

ويمتد عقد مصطفى محمد مع نانت حتى صيف 2027، إذ يتبقى له موسم واحد مع الفريق، بعدما انضم إلى النادي قبل ثلاثة أعوام، وخاض بقميصه 136 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا.

يُذكر أن نانت بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد في 24 يونيو الماضي، بينما لا يزال موقف مصطفى محمد مع الفريق يكتنفه الغموض.