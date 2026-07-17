الزراعة، إصدار 368 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 05:13 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحقيق حزمة من الأنشطة والجهود خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتيسير إجراءات الاستثمار والإنتاج، حيث تم إصدار 368 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر يوليو.

وأكد سليمان أن هذه الجهود تأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربيين، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأعلاف، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس القطاع، أنه تم خلال النصف الأول من يوليو الجاري، اصدار 368 ترخيص تشغيل ما بين تراخيص جديدة وتجديدات لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 71 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبما يضمن الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية.

وفي مجال صناعة الأعلاف، أشار إلى الموافقة على تسجيل 399 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، منها 246 تسجيلة محلية و153 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير العلمية والمواصفات القياسية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار 51 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمان الحيوي.

وكشف عن تنفيذ أعمال الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ 31 مصنع أعلاف تضم 59 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيلها بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، لافتا الى الإشراف على إعدام شحنة بكمية بلغت 5,7 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، ومنع طرحها فى السوق المحلى.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، شدد سليمان على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات، لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب أو تخزين السلع، والتأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وفقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة ومنتجة بمصانع مرخصة من الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

وعلى صعيد جهود توعية المربين، أوضح رئيس القطاع أنه تم تنظيم 4 ندوات توعوية وتدريبات عملية لصغار المربين في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات البحثية والإرشادية المختصة، بهدف نشر أفضل الممارسات في تغذية ورعاية القطعان وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية.

وفي مجال دعم الصادرات، أعلن القطاع الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة بمختلف صوره (الخام والمبستر والمجمد والمجفف)، إلى جانب تصدير أنواع متنوعة من الدواجن المجمدة، تشمل (السمان والبط والحمام والرومي والأرانب)، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، في خطوة تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.