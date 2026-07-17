انتشار صور ميسي ولامين يامال فى ميدان تايمز سكوير قبل نهائي كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 05:13 مساءً - بدأت أجواء نهائي كأس العالم 2026 تسيطر على مدينة نيويورك، بعدما تصدرت صور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني لامين يامال الشاشات العملاقة في ميدان تايمز سكوير، في مشهد يعكس حجم الترقب للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ميسي وياملا يتصدران المشهد قبل نهائي كأس العالم 2026

وظهر ميسي ويامال معًا في فيديو ترويجي لإحدى العلامات التجارية الرياضية العالمية، مرتديين قميصي منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في حملة دعائية خطفت أنظار آلاف السياح والمشجعين الذين تواجدوا في الساحة الأشهر بمدينة نيويورك.

وحظيت الصور باهتمام واسع من الجماهير، التي تجمعت لمشاهدة اللقطات المعروضة على الشاشات العملاقة، في ظل العد التنازلي لانطلاق المباراة النهائية التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

وتعيش نيويورك أجواء استثنائية قبل النهائي الكبير، إذ بدأت ملامح الحدث العالمي تظهر في مختلف أنحاء المدينة، بينما يخوض ميسي ويامال أول مواجهة بينهما خارج المستطيل الأخضر، قبل أن يلتقيا في صراع حسم اللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين فينتشيتش حكمًا للمواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، مساء الأحد 19 يوليو، على ملعب "ميتلايف" في نيويورك-نيوجيرسي، في ختام منافسات كأس العالم 2026.

تُقام مباراة الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد 19 يوليو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، في لقاء يُنتظر أن يكون يشهد ندية كبيرة بين الطرفين.

وسيقود الحكم السلوفيني المباراة بمساعدة مواطنيه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما وقع اختيار "فيفا" على الحكم الأردني أدهم مخادمة ليكون الحكم الرابع، بينما سيتولى مواطنه محمد الكلاف مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.

ميسي ولامين يامال

لامين يامال قبل صدام ميسي

لامين يامال

ليونيل ميسي