حملات رقابية وغلق 22 محلًا مخالفًا وإزالة تعديات على أراضي الدولة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 03:29 مساءً - تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني للجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على مدن (قليوب، وقها، وحي غرب شبرا الخيمة) بمحافظة القليوبية، لرفع كفاءة الأداء الخدمي والتصدي للمخالفات.

حملات رقابية وحوكمة ميدانية في 3 مدن بالقليوبية

وأسفرت نتائج المرور الميداني عن تنفيذ حملات نظافة مكثفة لرفع التراكمات والمخلفات بالشوارع واستعادة المظهر الحضاري، وغلق وتشميع 22 محلاً تجارياً لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة على حث ودفع 48 منشأة ومواطناً من أصحاب المحال للبدء في إجراءات تقنين أوضاعهم وتوفيقها قانونياً، وتنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أملاك وأراضي الدولة في قليوب وغرب شبرا الخيمة، ومتابعة عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل.

رفع مستوى النظافة والخدمات

وأضافت الدكتورة منال عوض: "نؤكد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق الانضباط الإداري في الشارع، ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات".