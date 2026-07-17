انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بالجيزة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 01:21 مساءً - تنطلق غدًا السبت، امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

ووجهت محافظة الجيزة بضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة، مع توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما شددت على تكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات بمحيط المدارس، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات، مع متابعة اللجان ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء أداء الطلاب للامتحانات.

مواعيد امتحانات الدور الثاني في الجيزة

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لكافة المراحل الدراسية بمدارس المحافظة، والتي تشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ومدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وجاءت مواعيد عقد الامتحانات على النحو التالي:

- الصف الثالث الابتدائي (عام) وما يعادله: من السبت 18/7/2026 حتى الإثنين 20/7/2026.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام) وما يعادلها، والصفان الأول والثاني الإعدادي (عام)، ومدارس الصم والمكفوفين والتعليم المهني: من السبت 18/7/2026 حتى الأربعاء 22/7/2026.

- الشهادة الإعدادية (عام)، ومدارس الصم والمكفوفين والتعليم المهني: من السبت 25/7/2026 حتى الخميس 30/7/2026.

- الصفان الأول والثاني الثانوي (عام)، ومدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين: من السبت 18/7/2026 حتى السبت 25/7/2026.