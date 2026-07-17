تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 12:29 مساءً - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم مباغت استهدفها بمقذوف مجهول الهوية، وذلك أثناء عبورها في المياه الواقعة شرقي مدينة خصب قبالة سواحل سلطنة عمان، مما يضع أمن الممرات الملاحية الحيوية فى المنطقة تحت مجهر التهديدات مجدداً.

وأكدت الهيئة البحرية في بيانها الرسمى أن الاستهداف أسفر عن وقوع أضرار هيكلية في جسم الناقلة، إلا أنها طمأنت الأوساط الدولية والإعلامية بأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير وفي حالة صحية مستقرة، ولم تسجل أي إصابات بشرية جراء هذا الانفجار.

ويأتي هذا التصعيد الميداني قبالة السواحل العمانية ليثير قلقاً متزايداً بشأن سلامة إمدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحة الدولية، وسط مطالبات عاجلة من السلطات البحرية لكافة السفن التجارية المارة بالمنطقة بضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة والإبلاغ الفورى عن أى تحركات مشبوهة.