طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة والرطوبة والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 12:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​وكشف الدكتور محمود شاهين ، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):

​القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37.

​الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 35.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 36.

​شمال الصعيد: العظمى 37، المحسوسة 39.

​جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42.

​ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من (2 إلى 4) درجة.

الظواهر الجوية

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س:

​على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل.

​نشاط رياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد) مما يؤدي الى ارتفاع الأمواج من (1.5 - 2) متر.