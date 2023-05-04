رئيس الشعب الجمهورى: لمسنا المسئولية والرصانة فى المشاركين بالحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 07:27 مساءً - أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني بمشاركة القوى السياسة والنقابات والمفكرين والمثقفين خبراء اقتصاديين وكافة طوائف المجتمع كان عملا ضخما استغرق عاما كاملا، موضحا أنهم عملوا على كافة المقترحات وتقريب وجهات النظر ونرى ما هو متفق ومختلف عليه والتباين في الآراء.

وأضاف حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة DMC، أن هناك مجهود جبار بذلته الأمانة عامة للحوار الوطني، ومجهود كبير من التنظيم، والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن هناك اخلاص من المشاركين على التقدم بحرص للمشاركة وهذا يدل على عظمة الدولة المصرية وقدرة أبناءها ليصلوا لمثل هذا ما فشلت فيه دول لعقود طويلة.

واستكمل: "لمسنا من كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فاقت كل التوقعات وشفنا فيهم روح المسئولية، ولمسنا تفاعلهم وهناك نوع من المسئولية والجميع يتحلى بالرصانة السياسية"، مؤكدا أن الحوار جاء في وقت شديد الدقة مع تغيرات جيوسياسية أثارها انعكست علينا وعلى اقتصادنا والحياة المصرية.