عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية الحوار الوطني هي الضمانة الرئيسية للنجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 07:27 مساءً - أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاحية الحوار الوطني مهمة وهي الضمانة الرئيسية لنجاح الحوار الوطني، موضحا أن الرئيس هو الذي دعا بنفسه للحوار وتعهد بمتابعة الحوار وأنه سيدرسها ويحولها لإجراءات وهذه الأهمية الكبرى لكلمة الرئيس.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أنه في الوقت الذي نرى فيه ما يحدث في المنطقة العربية والقارة الافريقية من دول تتحاور بالرصاص والأسلحة، مصر تتحاور بالكملة والرأي، مؤكدا أن هذا قيمة الحوار ونتفق ونختلف تحت سقف القانون وتحت سقف الدولة.

وتابع: "جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني طوال العام الماضي لم تذهب هدرا وكان فيها تقارب وتألف، وشكل القاعة كان يفرح، وكان فيها كل مصر وده النجاح الحقيقي للحوار الوطني"، مؤكدا أن كل من تحدث في الجلسة تكلم بوطنية وكل شيء مفتوح للحوار والاختلاف في الرؤى حق طبيعي.