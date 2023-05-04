موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات بتوقيت القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 06:30 مساءً - موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري يشغل اهتمام ملايين من جماهير الكرة المصرية على مدار الساعات الماضية ، ويلتقي الفريقان في السابعة والنصف من مساء غد، الجمعة، بتوقيت القاهرة ، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات بأبوظبي.



طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي ، وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز والأهلي في مباراة السوبر المصري ، كما يلي:

- حكم ساحة: محمود البنا.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.

- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".

- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".

- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

وكشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري، تفاصيل اللقاء الذى يجمع بين بيراميدز والنادى الأهلى على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية.

وأكد محمد فاروق مسئول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني للمباراة، على أنه فى حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط ١٥ دقيقة وفي حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة السوبر المصري

ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، في إطار لقاء السوبر المصرى.

وعُقد اليوم، بملعب محمد بن زايد بأبوظبي، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والأهلي في السوبر المصري، والذي يقام بالعاصمة الإماراتية.وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي نادي بيراميدز اللون الكحلى الكامل ويرتدى حارس المرمى الأخضر كاملا، فيما يظهر الأهلى بالأحمر والأبيض وحارسه البرتقالى الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب مباشرة

كولر يتحدث عن مباراة بيراميدز

من جانبه ، علق مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن مباراة فريقه ضد بيراميدز، غدا الجمعة، فى مباراة السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، قائلا: "لدينا تركيز كبير على مباراة السوبر، وأضعنا وقتا فى التحضير لمنافس مختلف فى مباراة السوبر".

وتابع خلال المؤتمر الصحفى: "بيراميدز نعلمه جيدا حيث لعبنا ضده فى الكأس وبدأنا التحضير أمس وأول أمس بعد معرفة الخبر مباشرة وحضرنا له ولا يفرق كثيرا فى التحضير لأننا نعرفه جيدا وتقابلنا معه أكثر من مرة".

وتحدث كولر عن أزمة المهاجمين التى واجهت الفريق فى الفترة الماضية، :"كنت قد طلبت ضم مهاجم وشاهدت مباريات لمهاجمين كثر، ولكن لأسباب كثيرة لم نوفق فى جلب المهاجم المطلوب وفلسفتى ألا أتعاقد مع أى مهاجم ولابد أن يكون اللاعب الجديد أفضل من اللاعبين الموجودين بالفريق، وقد كانت تصريحاتى السابقة لأنى لم أكن أعلم قدرات فريقى بشكل كافى".

تابع:"لدينا 3 مهاجمين أساسيين أثبتوا كفاءة عالية وطورنا فى فلسفة الفريق بحيث لا يقتصر التسجيل على المهاجمين فقط ولدى لاعبو الأجنحة وخط الوسط يحرزون الأهداف، وحاليا لا توجد مشكلة والثلاثة مهاجمين يؤدون بشكل جيد، ونفوز ونسير بشكل جيد جدا".