وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية خارجية السودان والسعودية والعراق والجزائر والأردن وجيبوتي وكينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 06:30 مساءً - اجرى وزير الخارجية سامح شكري على مدار يومى ٣ و ٤ مايو الجاري اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان "علي الصادق" ووزير خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، ووزير خارجية العراق "فؤاد محمد حسين" ووزير خارجية الجزائر "أحمد عطاف" ووزير خارجية الأردن "أيمن الصفدي"، ووزير خارجية جيبوتي "محمود علي يوسف" ووزير خارجية كينيا "ألفريد موتوا".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم، أن الإتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والاعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان سوريا، والمقرر عقده يوم ٧ مايو الجاري.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق اتصالاً بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى السودان. كما تناول الاتصال أيضاً تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ومع تجمع الإيجاد ودول جوار السودان.